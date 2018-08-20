Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıyı kınayarak, "ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliği ile ülkemizdeki diğer misyonlarının ve çalışanlarının güvenliği için alınan tedbirler artırılmıştır." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açıldı

Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta şunları kaydetti:

"Bu sabah ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınıyoruz. Saldırganların yakalanması ve olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili makamlarımızca çalışmalar başlatılmıştır. ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliği ile ülkemizdeki diğer misyonlarının ve çalışanlarının güvenliği için alınan tedbirler artırılmıştır."

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içerisinden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında 6 el ateş edildiği, olayda can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.