Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan AİHM kararına tepki: Hukuki dayanaktan tamamen yoksundur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı ihtiyati tedbir kararıyla ilgili soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları nedeniyle başlayan olaylardan dolayı ülkemize ihtiyati tedbir talebinde bulunulması bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) aldığı karar tamamen hukuki dayanaktan yoksun" dedi.

Ermenistan'ın, haksız hukuksuz iddialarını desdeklemek için AİHM Türk hükümetinin görüşüne başvurmadan "sosyal medya paylaşımlarına ve basın bölümlerine dayanarak" alınan kararla AİHM'nin itibarının sarsıldığını belirten Aksoy, şunları söyledi:

"Mahkeme, doğrudan veya dolaylı olarak olaylara karışan taraflara ve bu sebeple Türkiye'ye çağrıda bulunurken, hukuktan uzaklaştı ve gerçeklerden uzaklaştığını gösterdi. Mahkeme, maalesef yasayı kötüye kullanarak ve 70 yıllık tarihinde insan hakları konusunda kazandığı itibarı lekeledi. "