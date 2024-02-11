Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu’daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mogadişu'da dün (10 Şubat) gerçekleştirilen terör saldırısında Somali’nin güvenliğine katkı sağlamak üzere görev yapan askeri personelin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Somali, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn halklarına başsağlığı diliyoruz. Türkiye, Somali’nin güvenliğine, istikrarına ve refahına destek vermeye devam edecektir” denildi.
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