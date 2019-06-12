Dışişleri Bakanlığı Kamerun’daki terör saldırısını kınadı Dışişleri Bakanlığı, Kamerun’un Kuzey Uç Bölgesinde Çad Gölü yakınlarındaki Darak Adası’nda meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Kamerun’un Kuzey Uç Bölgesinde Çad Gölü yakınlarındaki Darak Adası’nda meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kamerun’un Kuzey Uç Bölgesinde Çad Gölü yakınlarındaki Darak Adası’nda meydana gelen terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Kamerun halkına ve Hükümeti’ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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