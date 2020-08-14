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Aktüel

Dışişleri Bakanlığı: "Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir"

Yeniakit Publisher
2020-08-14 09:06:17 -
Dışişleri Bakanlığı: "Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir"
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