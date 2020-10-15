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Aktüel Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz"
Aktüel

Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:01:49 -
Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz"
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