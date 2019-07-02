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Dışişleri Bakanlığı: "BM’nin bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez"

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin (BM) bir terör örgütüyle anlaşma yapmasının hiçbir şekilde izah edilemeyeceğini vurgulayarak, bu durumun aynı zamanda BM’nin terörizmle ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık bir ihlali olduğuna dikkat çekti.

02 Temmuz 2019 Salı 12:14
Dışişleri Bakanlığı: "BM’nin bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez"

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin (BM) bir terör örgütüyle anlaşma yapmasının hiçbir şekilde izah edilemeyeceğini vurgulayarak, bu durumun aynı zamanda BM’nin terörizmle ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık bir ihlali olduğuna dikkat çekti.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde ’Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) komutanlık eden PKK teröristi Ferhat Abdi Şahin ile BM’nin Cenevre Ofisi’nde üyelerin bilgisi dışında biraraya gelerek bir eylem planı imzalaması BM adına son derece vahim bir gelişmedir, şiddetle kınıyoruz" denildi.


Açıklamada, "Söz konusu gelişme üzerine BM makamları nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Terörle mücadelede ön sırada bulunması gereken BM’nin bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez. Bu durum aynı zamanda BM’nin terörizmle ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık bir ihlalidir. BM’nin terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin çocuklara karşı zorla silah altına alma dahil en ağır insancıl ve uluslararası hukuk suçlarını işlediğini teyit etmesi, terör örgütünün sicilinin bir kere daha gözler önüne serilmesi bakımından önemlidir. Ancak BM’nin bu sorunu çözmek için eli kanlı terör örgütünü muhatap alması asla kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:14
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