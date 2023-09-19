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Gündem Dışişleri Bakanlığı Arbat Havalimanı’na yönelik İHA Saldırısı ve patlama hakkında şimdi de açıklama yaptı
Gündem

Dışişleri Bakanlığı Arbat Havalimanı’na yönelik İHA Saldırısı ve patlama hakkında şimdi de açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2023-09-19 21:32:00 - 2023-09-19 21:34:34
Dışişleri Bakanlığı Arbat Havalimanı’na yönelik İHA Saldırısı ve patlama hakkında şimdi de açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı, Süleymaniye’de bulunan Arbat Havalimanına yapılan saldırıyla ilgili, "Türkiye, hem Irak Merkezi Hükümetinden hem IKBY makamlarından PKK ve uzantılarını terör örgütü olarak tanımasını ve terörizmle samimi ve somut şekilde mücadele etmesini beklemektedir” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Irak’ta, PKK terör örgütü ve uzantılarının özellikle ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan terör faaliyetleri ve bilhassa Suriye ile Irak arasında oluşturulan terör koridorundaki hareketliliği yakından izlenmektedir. Bu minvalde, Süleymaniye’de bulunan Arbat Havalimanı’nda 18 Eylül tarihinde meydana gelen patlamayla ilgili gelişmeler dikkat çekicidir. Patlama esnasında, KYB’ye bağlı 'Terörle Mücadele Grubu' mensuplarının PKK/YPG’li teröristlerle birlikte talim yapmakta oldukları anlaşılmaktadır. Bu gelişme, KYB’ye bağlı bazı güvenlik unsurlarının terör örgütü üyeleriyle işbirliğini açıkça ortaya koymuş olması bakımından vahimdir” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin Süleymaniye’ye yönelik aldığı tedbirlere dikkat çekilen açıklamada, “Yaşanan bu son olayla, terör örgütünün halkını adeta rehin aldığı Süleymaniye’ye yönelik tedbirlerimizin ne denli isabetli olduğu da bir kez daha teyit edilmiştir. Türkiye, hem Irak Merkezi Hükümetinden hem IKBY makamlarından PKK ve uzantılarını terör örgütü olarak tanımasını ve terörizmle samimi ve somut şekilde mücadele etmesini beklemektedir” denildi.

 

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