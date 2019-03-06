Dışişleri Bakanlığı, Alman medyasındaki iddiaları yanıtladı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Alman basın ve medya organlarında yer alan olumsuz haberlerin asılsız ve maksatlı olduğu, gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Alman basın ve medya organlarında yer alan olumsuz haberler ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, Türkiye’ye seyahat edecek kişilerin karşılaşabilecekleri muamele ile ilgili bazı basın ve medya organlarında yer alan olumsuz haberlerin, asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Aksoy, yaptığı açıklamada, "Bazı Alman medya kuruluşlarında, ülkemize seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muamele hakkında asılsız haberlere yer verildiği görülmektedir.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı izahtan varestedir. Sayın İçişleri Bakanımızın terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlı olduğu açıktır.

Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.