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Siyaset

Dışişleri Bakanlığı: “AB’nin Doğu Akdeniz açıklamaları hiçbir amaca hizmet etmiyor”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Doğu Akdeniz’deki sorunlara dair son açıklaması, kendini tekrar eden ve hiçbir amaca hizmet etmeyen kısır bir söylemin son örneğidir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 00:33:53 -
Dışişleri Bakanlığı: “AB’nin Doğu Akdeniz açıklamaları hiçbir amaca hizmet etmiyor”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Doğu Akdeniz’deki sorunlara dair son açıklaması, kendini tekrar eden ve hiçbir amaca hizmet etmeyen kısır bir söylemin son örneğidir” dedi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un AB Dışişleri Bakanlarının Doğu Akdeniz’deki duruma ilişkin açıklaması hakkında soruya verdiği cevapta, “Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Doğu Akdeniz’deki sorunlara dair son açıklaması, kendini tekrar eden ve hiçbir amaca hizmet etmeyen kısır bir söylemin son örneğidir. Türkiye’nin iyi niyetli girişimlerine karşı kayıtsız kalan ve Yunanistan’la GKRY’nin haksız ve hukuksuz iddiaları tarafından rehin alınan bu anlayışın, bölgesel barış ve istikrara katkı yapma şansı bulunmamaktadır. Avrupa Birliği’nin korona virüsle mücadelede gösteremediği dayanışmayı, söz konusu Rum kesimi olduğunda koşulsuz şartsız göstermesi ise manidardır. AB’nin yapması gereken, dayanışma kisvesi altında körü körüne Yunanistan ve GKRY’nin sözcülüğüne soyunmak yerine, sağduyuyla davranmak, uluslararası hukuk ile Türkiye ve KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini dikkate almaktır. Biz, her zaman olduğu gibi, adilane diyaloğa açık olduğumuzu yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

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