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Siyaset

Dışişleri bakanlarından dörtlü zirve

Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa Dışişleri Bakanları, video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:02:46 -
Dışişleri bakanlarından dörtlü zirve

Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa Dışişleri Bakanları, video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’un 17 Mart tarihinde gerçekleştirdikleri dörtlü zirvenin sonuçlarının takibi amacıyla Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa Dışişleri Bakanları arasında video konferans yöntemiyle dörtlü bir toplantı düzenlendi. Toplantıda dörtlü zirve sonuçları ışığında Covıd-19 salgınıyla mücadelede mevcut durum ve atılabilecek ortak adımlar ile Suriye, Libya, Irak başta olmak üzere bölgesel konularda yaşanan son gelişmeler ayrıntılı olarak ele alındı. Dışişleri bakanları, bu çerçevede tekrar biraraya gelme konusunda mutabık kaldı.

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