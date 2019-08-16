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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sudan temasları

Çavuşoğlu, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüştü

16 Ağustos 2019 Cuma 23:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sudan temasları

HARTUM (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza töreni için bulunduğu Hartum'da Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, AGK Başkanı Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüşmemizde, Sudan’daki tüm tarafları Geçici Sivil Yönetimin kurulma sürecindeki sağ duyularından dolayı tebrik ettik. Sudan’ın istikrar ve güvenliği için Sudan hükümetine ve Sudanlı kardeşlerimize desteğimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ömer Deheb Fadl Muhammed ile de bir araya geldi. Siyasi uzlaşıdan dolayı Muhammed'i tebrik eden Çavuşoğlu, yeni kurulacak hükümetle iş birliği projelerini ilerletmeye hazır olduklarını, dost ve kardeş Sudan ile dayanışmanın her zaman süreceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, daha sonra Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Büyükelçilik konutundaki akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, askeri yönetim ile sivil muhalif koalisyon arasında Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin yarın düzenlenecek imza törenine katılacak.

- Anayasal Bildiri

Sudan'da, Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında 4 Ağustos'ta ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasal bildiri imzalanmıştı.

Bu anlaşmaya göre, anayasal bildiri için 17 Ağustos'ta resmi imza töreni düzenlenecek. Törenden bir gün sonra Askeri Geçiş Konseyi lağvedilip, Devlet Başkanlığı Konseyi oluşturulacak.

Konseyi oluşturacak 6 sivil, 5 asker üye 19 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlayacak.

Yeni konsey tarafından 20 Ağustos'ta başbakan atanacak. Kabine üyelerinin 28 Ağustos'ta açıklanması, konseyin onayının ardından 31 Ağustos'ta da yemin ederek çalışmalarına başlaması bekleniyor.

1 Eylül'de Devlet Başkanlığı Konseyi ile kabinenin ilk toplantısını yapması, Devlet Başkanlığı Konseyi, başbakan ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından üç ayda ise parlamentonun oluşturulması öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 23:30
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Sudan

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