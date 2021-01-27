Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a çağrı
İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Görüşmelere hazırız yeter ki olumlu adım atalım." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Yunanistan ile yapılan istikşafi görüşmeler ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Görüşmelere hazırız yeter ki olumlu adım atalım." dedi.