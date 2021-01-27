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Dünya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a çağrı
Dünya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a çağrı

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Görüşmelere hazırız yeter ki olumlu adım atalım." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 20:11:00 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan ile yapılan istikşafi görüşmeler ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Görüşmelere hazırız yeter ki olumlu adım atalım." dedi.

 

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