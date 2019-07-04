Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, talebi üzerine AB Komiseri Christos Stylianides ile telefonla görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, talebi üzerine AB Komiseri Christos Stylianides ile telefonla görüştü.
04 Temmuz 2019 Perşembe 14:09
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, talebi üzerine AB Komiseri Christos Stylianides ile telefonla görüştü.
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