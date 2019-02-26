Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400’ler ile ilgili açıklamaya gerek yok zaten bitmiş bir anlaşmadır. Başkalarından gelen açıklamalar bizi ilgilendirmez" dedi.
IHAAW143629-SIY/26-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400’ler ile ilgili açıklamaya gerek yok zaten bitmiş bir anlaşmadır.26 Şubat 2019 Salı 14:41
IHAAW143629-SIY/26-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400’ler ile ilgili açıklamaya gerek yok zaten bitmiş bir anlaşmadır. Başkalarından gelen açıklamalar bizi ilgilendirmez" dedi.26.02.2019 14:36:29TSINNNN
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