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Dünya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'u kabul etti
Dünya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'u kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ile savaşın kıyısına gelen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 14:44:00 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'u kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u kabul etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Yerhov'la bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, aynı zamanda bölgesel konular ve turizm alanında iş birliğinin görüşüldüğünü kaydetti.

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