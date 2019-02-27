Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Pakistan-Hindistan gerginliği) Bu gerginliğe yol açan Keşmir problemidir. Bir an önce çözülmesi gerekiyor ki iki ülke arasındaki problem ortadan kalksın" dedi. IHAAW131952-SIY/27-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Pakistan-Hindistan gerginliği) Bu gerginliğe yol açan Keşmir problemidir.

IHAAW131952-SIY/27-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Pakistan-Hindistan gerginliği) Bu gerginliğe yol açan Keşmir problemidir. Bir an önce çözülmesi gerekiyor ki iki ülke arasındaki problem ortadan kalksın" dedi.27.02.2019 13:19:52TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.