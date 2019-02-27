Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Pakistan-Hindistan gerginliği) Bu gerginliğe yol açan Keşmir problemidir. Bir an önce çözülmesi gerekiyor ki iki ülke arasındaki problem ortadan kalksın" dedi.
IHAAW131952-SIY/27-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Pakistan-Hindistan gerginliği) Bu gerginliğe yol açan Keşmir problemidir.27 Şubat 2019 Çarşamba 13:25
IHAAW131952-SIY/27-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Pakistan-Hindistan gerginliği) Bu gerginliğe yol açan Keşmir problemidir. Bir an önce çözülmesi gerekiyor ki iki ülke arasındaki problem ortadan kalksın" dedi.27.02.2019 13:19:52TSINNNN
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