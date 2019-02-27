Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Pakistan Hindistan arasındaki gerginlik Afganistan sürecine de bazen etki yapıyor. Keşmir’le sınırlı kalması mümkün değil" ifadelerini kullandı. IHAAW132025-SIY/27-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Pakistan Hindistan arasındaki gerginlik Afganistan sürecine de bazen etki yapıyor.

IHAAW132025-SIY/27-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Pakistan Hindistan arasındaki gerginlik Afganistan sürecine de bazen etki yapıyor. Keşmir’le sınırlı kalması mümkün değil" ifadelerini kullandı.27.02.2019 13:20:25TSINNNN

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