Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'daki Türkmenler için açıklamıştı! Suriyeli Türkmenler de vatandaşlık talep etti

5 Ağustos'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlama sonrası bölge savaş alanına dönerken, Lübnan'la en derin bağ kuran ve en çabuk etkileşime geçerek yardım hareketini başlatan ülke Türkiye oldu.

6 binden fazla yaralı

Lübnan'da ekonominin can damarı olarak kabul edilen Beyrut Limanı'nda bir depoda muhafaza edilen 2 bin 700 kilogram amonyum nitratın patlaması sonucu ülkede büyük bir facia yaşandı.

Meydana gelen facia sonucu bölge enkaz alanına dönerken, 158 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla insan da yaralandı.

Türkiye, Lübnan halkının yanında olduğunu gösterdi

Bölgedeki yaraları sarmaya, facianın izlerini silmek için en erken ve etkili olarak harekete geçen ülke ise Türkiye oldu. Çeşitli yardım dernekleriyle gıda yardımı düzenleyen Türkiye, siyasi kadrolarla düzenlediği ziyaretlerle de Lübnan halkının yanında olduğunu gösterdi.

Facia sonrası bölgeye giden isimlerden olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Ben Türk'üm, Türkmen'im deyip de vatandaşlığı olmayan ve vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz. Bu Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır" açıklamasıyla Lübnan'daki Türkmenlere vatandaşlık verileceğini duyurdu.

Suriyeli Türkmenler de vatandaşlık talep etti

Çavuşoğlu'nun bu açıklaması sonrası Suriye'de bulunan Türkmenler de Türkiye'den vatandaşlık talebinde bulundu.

Türkiye'nin kendileri için ana vatan olduğunu ve yıllardır göçmen gibi yaşadıklarını vurgulayan Türkmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na seslenerek vatandaşlık talep etti.

Taleplerini basın açıklamasıyla duyurdular

Türkiye’de yaşayan Suriyeli Türkmenler tarafından kurulan derneklerin Gaziantep Şubeleri tarafından yapılan ve Türkmen Fatih Topluluğu Gaziantep Temsilcisi Abdulkerim Çavuş tarafından okunan basın açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanım, bizler Suriye Türkmenleri olarak ülkemizde meydana gelen savaştan dolayı anavatanımız Türkiye'ye sığındık. Sağ olsun ana vatanımız ve yüce Türk milleti bizlere kucak açtı. Yaramıza merhem oldu, ekmeğini bizlerle paylaştı. Misafirperverlikten dolayı yüce Türk halkına ve ana vatanımıza minnettarız. Bizler burada aç ve açıkta kalmadık. Bu topraklarda ürettik ve ana vatanımızın kalkınması için el birliği ile çabaladık. Kurtuluş mücadelesinde dedelerimiz Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da nasıl canlarını feda ettiyse biz torunları da Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda ve Barış Pınarı’nda Mehmetçiklerimizle birlikte en ön saflarda Türkiye’mize gelecek tehditlere göğüs gerdik.

"Türkiye'miz için can vermeye hazırız"

Gerekirse tüm cephelerde Türkiye'miz için can vermeye hazırız. Sayın Cumhurbaşkanım iki gün önce Lübnan'daki patlamayla ilgili Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasını duyduk. Sayın Bakanımız, 'Lübnan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin yanındayız. Ben Türk'üm, Türkmen'im deyip de vatandaşlığı olmayan ve vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz, bu Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır' diye konuşmasını sevinçle izledik. Bu kapsamda Osmanlının Suriye'den çekilmesiyle 100 yıl orada yetim kalan Suriye Türkmenleri bugün ana vatanının kucağında şanlı Türk bayrağının altında Türk vatandaşı olmayı canı gönülden arzuluyor. Bizler burada iyi bir eğitim alarak bu topraklara faydalı bireyler olma umuduyla yaşıyoruz. Lütfen sesimize kulak verin Cumhurbaşkanım.

"Bizler de bu haktan yararlanmak istiyoruz"

Biz Suriye Türkmenleri olarak bu haktan yararlanmak istiyoruz. Son olarak bizler bu basın toplantısını düzenleyen Suriye Türkmen Gençlik Topluluğu, Fatih Topluluğu, Suriye Süleyman Şah Derneği, Türkmen Düşünce Hareketi üyeleri ve tüm Türkmen halkı adına bizleri bağrına basan yüce Türk milletine ve yüce devletimize sonsuz şükranlarımızı sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Basın açıklamasının son kısmında, Türkiye genelinde yaşayan tüm Türkmenlerin vatandaşlık hakkından yararlanmak istediğini vurgulayan Abdulkerim Çavuş, bu rakamın da yaklaşık olarak 800 bin ile 1 milyon arasında olduğunu vurguladı.