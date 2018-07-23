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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’de!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs sorunu konusunda görüşmeler yapmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:53
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’de!

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelecek.

Görüşmelerde Kıbrıs sorunun geldiği aşamanın değerlendirmesi yapılacak.

Çavuşoğlu’nun ziyareti öncesinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görevlendirdiği Jane Holl Lute, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmeler yapmıştı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:53
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