Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Azerbaycan’a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’a geldi. Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin açıklamasında “Can Azerbaycan’daki kardeşlerimize devletimizin ve milletimizin desteğini ve dayanışmasını göstermek için Bakü’deyiz” ifadelerini kullandı.

Sıcak bölgedeki son durum ele alınacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek ve mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşecek. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Dağlık Karabağ’daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.