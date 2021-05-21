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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü!
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Siyaset Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Siyaset

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la ikili ilişkileri, Gazze'deki ateşkesi ve Doğu Akdeniz'i görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 21:05:00 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la telefonda görüştü.

Görüşmede birçok konu ele alındı

Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra, BM Genel Kurulu Filistin toplantısı, Gazze’deki ateşkes ilanı ve ardından yaşanan gelişmeler, Afganistan, Suriye’ye insani yardımlar ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı.

 

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