Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la ikili ilişkileri, Gazze'deki ateşkesi ve Doğu Akdeniz'i görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la telefonda görüştü.
Görüşmede birçok konu ele alındı
Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra, BM Genel Kurulu Filistin toplantısı, Gazze’deki ateşkes ilanı ve ardından yaşanan gelişmeler, Afganistan, Suriye’ye insani yardımlar ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı.