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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Antalya’nın Kaş ilçesine,Batı Antalya’ya bir havalimanı sözleri olduğunu belirterek; "2021 yılının sonunda hayata geçecek, yılda 5 milyon yolcu kapasiteli olacak.

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:52
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Antalya’nın Kaş ilçesine,Batı Antalya’ya bir havalimanı sözleri olduğunu belirterek; "2021 yılının sonunda hayata geçecek, yılda 5 milyon yolcu kapasiteli olacak. Bu turizm ve kargo taşımacılığı bakımından önemlidir. Kaş’ta herkes tarafından kolay ulaşılabilen yer oluyor.” diye konuştu.


Cumhur ittifakının milletin bekası için, devletin geleceği için, güçlü yarınlar için hedeflerimize ulaşmak için kurulduğunu biliyorsunuz değil mi? Karşıda PKK’nın içinde olduğu ittifaka destek verir misiniz. Vatanını, milletini seven Kaşlılar PKK’lıların, HDP’lilerin, TİKKO’cuların, DHKP-C’lilerin bilimum ne kadar terörist varsa içinde olduğu bir ittifaka bu ülkeyi şehirleriteslim eder misiniz.’Hayır.’ Tüm Türkiye bunu söylüyor" dedi.


Bakan Çavuşoğlu, Kaş ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ağullu Otobüs Terminali açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, ulaşımın önemine dikkat çekerek, bu terminalle birlikte bağlantılı yolların açılmasını sağlayacaklarını belirtti.


Finike-Kalkan otoyol projesinin ihaleye hazır olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Yakın zamanda kazmayı vuracağız. Çok güzel bir yol olacak Finike’den Kalkan’a kadar. Kaş’tan Elmalı’ya yol sözümüz var. Etütler incelemeler bitti. Bu yolun belirli kısmını karayolları yapmaya başladı. Kaş’a Batı Antalya’ya bir havalimanı sözümüz var. 2021 yılının sonunda hayata geçecek, yılda 5 milyon yolcu kapasiteli olacak. Bu turizm ve kargo taşımacılığı bakımından önemlidir. Kaş’ta herkes tarafından kolay ulaşılabilen yer oluyor.” diye konuştu.


Antalya’da halkın huzuruna proje ile çıkan Menderes Türel’den başka adayın olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, yaparsa yine Türel’in yapacağını vurguladı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kaş ilçesi Batı Antalya’da doğası ve halkıyla en güzel ilçelerden biri olduğunu söyledi. Kaş’ın sakin bir şehir olduğunun altını çizen Karaloğlu, “Kaş’ın havası, denizi, tarihi, doğası bozulmasın derdindeyiz. Havalimanı ve otogar entegre olduğu zaman çok daha faydalı olacak ”dedi.



“Önemli olan vatandaşın gönlünde yer etmek”


Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, Kaş’ın özlediği hizmetlerden birini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.


5 yıllık sürede Kaş’a önemli hizmetler yaptıklarını aktaran Türel, “Kaş’ın kronikleşen sorunların çözümünde ciddi sonuçlar aldık. Burada bir taşla iki kuş vuruyoruz. Hizmetler yanında vatandaşlar arasında gönül köprüleri kuruyoruz. Belediyecilik işi gönül işi 2019’da yola böyle devam ediyoruz. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın gönlünde yer etmektir. Bu hizmetlerin hepsi birlik ve beraberliğimiz sayesinde oluyor.” diye konuştu.



“Batı ilçelerine 107 proje”


Batı ilçelerine 107 projesinin olduğunun altını çizen Türel, “ 10 bin kişiye sadece Boğa Çayı projesi ile istihdam sağlıyor. ‘27 kavşak nerede diye’ soranlara listeyi verdik. Biz kimseyi ayırt etmeden herkesi kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Her bir yatırımız iş ve aş demektir. Antalya’da tüm sulama birliği ve kooperatiflerinde elektrik bedava olacak. 10 bin olan burs sayısını 30 bin öğrencimize yeni dönemde eğitim desteği vereceğiz. Kaş’ta 401 kardeşimiz bu burslardan almış, inşallah şimdi 3 katına çıkacak. 14 bin olan ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal kartımızı 30 bine çıkarıyoruz. Mikro ölçekli işletmelere katkı sağlamak için bir sene boyunca suyu yüzde 50 indirimli veriyoruz.”ifadelerine yer verdi.



“Kaş’a bazı projeler”


Kaşta’ki eski otogarın yerine Kaş Kültür Merkezi yapacaklarını kaydeden Türel,“Kınık’a Türkiye’nin en büyük hallerinden birini yapacağız. Biz lafla değil icraatla çiftçimizin yanındayız. Vatandaşların mutsuzluğundan mutlu olanlar var. Biz ise sizleri ile mutlu etmeye çalışıyoruz. Bizi ancak oyalayabiliyorlar. Toptancı halini ne kadar isteseler de istemeseler de size kazandıracağız. Verdiği sözü tutan bir belediye başkanı olarak bunu söylüyorum. Kaş Gömbe’ye bir Pazar yeri etkinlik alanı yapıyoruz. Antalya’nın her köyünde köy konağı yapacağız.”diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, ardından Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş’ın Andifli Mahallesi’ndeki Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı.



"Diğer ittifaka bu ülkeyi teslim eder misiniz"


Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Antalya ve Kaş için Menderes Türel hariç proje üreten adayın olmadığını belirterek, “ Halil Kocaer Kaş’a güzel hizmetler yaptı. İki tane ittifak var hangisi Kaş’a hizmet edebilir, hangisinin adayı büyükşehir belediye başkanı olarak Antalya’ya hizmet edebilir bunu görüyorlar. Siz Türel’den başka daha iyi hizmet yapacak birisini görüyor musunuz. Projeyle karşınıza çıkan var mı? Cumhur ittifakının milletin bekası için, devletin geleceği için,güçlü yarınlar için hedeflerimize ulaşmak için kurulduğunu biliyorsunuz değil mi? Karşıda PKK’nın içinde olduğu ittifaka destek verir misiniz. Vatanını, milletini seven Kaşlılar PKK’lıların,HDP’lilerin, TİKKO’cuların, DHKP-C’lilerin bilimum ne kadar terörist varsa içinde olduğu bir ittifaka bu ülkeyi şehirleri teslim eder misiniz.’Hayır.’ Tüm Türkiye bunu söylüyor. ifadelerine yer verdi.


Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.


Bakan Çavuşoğlu’na, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’ta eşlik etti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:52
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