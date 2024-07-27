Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Metin Feyzioğlu'na kritik görev
Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na kritik bir görev verdi. İşte ayrıntılar...
RECEP YEŞİL
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.
Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.
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