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Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Metin Feyzioğlu'na kritik görev
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Metin Feyzioğlu'na kritik görev

Yeniakit Publisher
2024-07-27 16:28:00 - 2024-07-27 16:34:21
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Metin Feyzioğlu'na kritik görev

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na kritik bir görev verdi. İşte ayrıntılar...

 RECEP YEŞİL 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

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