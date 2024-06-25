Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ermenistan hamlesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Mirzoyan, yaptıkları görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele aldı.
Filistin'i resmen tanıdılar
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıdığını duyurmuştu.
Açıklamada Ermenistan'ın Gazze'de derhal ateşkese yönelik Birleşmiş Milletler'in kararını desteklediği ve Filistin ile İsrail arasındaki çatışmada iki devletli çözümden yana olduğu belirtilmişti.
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