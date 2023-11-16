Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan çok önemli çağrı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Batı dünyasını Gazze'de alenen işlenen insanlık suçuna ortak olmamaya çağırıyorum" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersekli mevkidaşı iler ortak basın toplantısı düzenledi
Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:
"Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç vericidir."
"Direnişin yok edilmesi adına Gazze'nin topyekün hedef alınması, hastanelerin, okulların bombalanmasına sessiz kalamayız"
"Batı dünyasını Gazze'de alenen işlenen insanlık suçuna ortak olmamaya çağırıyorum"
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