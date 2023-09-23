Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşı ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında temaslarına devam eden Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile New York'taki Lotte Palace Hotel'de görüştü.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst bir seviyeye çıkarılması için önümüzdeki dönemde atılabilecek somut ve yapıcı adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.



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Görüşmede ayrıca, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç'in NATO üyeliği ve Karabağ'daki son gelişmeler de ele alındı.