Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD ile kritik temaslar! Ateşkes çağrısı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la yaptığı görüşmede, Gazze'ye saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Türkiye çatışmaların ilk gününden itibaren yoğun diplomasisine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmüştü.
Bugün ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye bir çağrı geldi. ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşen Bakan Fidan, Gazze'ye saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.