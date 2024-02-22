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Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sert çıktı: Sistem reformuna ihtiyaç var
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sert çıktı: Sistem reformuna ihtiyaç var

Yeniakit Publisher
2024-02-22 18:24:00 -
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sert çıktı: Sistem reformuna ihtiyaç var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze başta olmak üzere pek çok konuda 'adım atamayan' Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin, tüm BM sisteminin 'saygınlığına gölge düşürdüğüne' dikkati çekerek, daha demokratik, hesap verebilir ve uluslararası hukuk parametrelerine dayanan bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki "Küresel Yönetişim Reformu" başlıklı oturumda katılımcılara hitap etti.

Fidan, çok kutuplu yeni dünya düzeninde jeopolitik gerilimlerin aşılmasında güçlü çok taraflı kurumlara ve etkin küresel yönetişim mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

İhtiyaç duyulan değişimin gerçekleştirilmesinin elzem olduğunu kaydeden Fidan, bunun için de öncelikle BM Güvenlik Konseyi reformuna önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Fidan, Gazze başta olmak üzere pek çok konuda "adım atamayan" BM Güvenlik Konseyi'nin tüm BM sisteminin "saygınlığına gölge düşürdüğüne" dikkat çekerek, daha demokratik, hesap verebilir ve uluslararası hukuk parametrelerine dayanan bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ayrıca Fidan, uluslararası finansal sistemin de gerçekten kapsayıcı, kurala dayanan, daha şeffaf ve sürdürülebilir olması gerektiğine işaret etti.
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Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumun kapatılması için uluslararası mali kuruluşların ve çok taraflı kalkınma bankalarının gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelere uygun politikalar benimsemeleri gerektiğini vurgulayan Fidan, aksi halde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılamayacağının altını çizerek, bu bağlamda G20'ye önemli rol düştüğünü belirtti.

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