  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa'da Türk Belediye Başkanı’na kayyım atandı Başkan Erdoğan Sırrı Sakık'ı kabul etti 286 yıla kadar hapis istenmişti! Mehmet Akif Ersoy iddianamesinde sıcak gelişme Hamaney’den ABD mesajı! Düşman yenilgiye uğradı Çin'den ABD'nin ek vergi hamlesine sert tepki! 60 ekonomiyi hedef alan tarifeye karşı çıktılar! Savunma ve havacılıkta yüksekten uçtuk Gayrimüslim müdürü susturan cevap! Öğrencilere ‘İslam’a neden geçtiniz?’ diye sordu! Dünyanın gözü Türkiye’de olacak! Ankara'da "kırmızı alan" uygulamasına geçiliyor Gurbetçilere milli maç şoku! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi Resmî Törenle Karşıladı
Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rahman ile görüştü
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rahman ile görüştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rahman ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Fidan, Bangladeş'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya geldi.

 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Fidan, Bangladeş'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile havalimanında bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan’ın Asya diplomasisi turu Güney Kore ile devam edecek
Bakan Fidan’ın Asya diplomasisi turu Güney Kore ile devam edecek

Dünya

Bakan Fidan’ın Asya diplomasisi turu Güney Kore ile devam edecek

Dış politikada Asya-Pasifik hamlesi! Bakan Fidan, Endonezya ile dev işbirliğini duyurdu
Dış politikada Asya-Pasifik hamlesi! Bakan Fidan, Endonezya ile dev işbirliğini duyurdu

Gündem

Dış politikada Asya-Pasifik hamlesi! Bakan Fidan, Endonezya ile dev işbirliğini duyurdu

Dış politikada Asya-Pasifik hamlesi! Bakan Fidan, Endonezya ile dev işbirliğini duyurdu
Dış politikada Asya-Pasifik hamlesi! Bakan Fidan, Endonezya ile dev işbirliğini duyurdu

Gündem

Dış politikada Asya-Pasifik hamlesi! Bakan Fidan, Endonezya ile dev işbirliğini duyurdu

Güney Asya’da kritik diplomasi trafiği: Bakan Fidan, Bangladeş’e gidiyor
Güney Asya’da kritik diplomasi trafiği: Bakan Fidan, Bangladeş’e gidiyor

Gündem

Güney Asya’da kritik diplomasi trafiği: Bakan Fidan, Bangladeş’e gidiyor

{relation id:2005487 slug:'bakan-fidanin-asya-diplomasisi-turu-guney-kore-ile-devam-edecek'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23