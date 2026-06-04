Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rahman ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Fidan, Bangladeş'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Fidan, Bangladeş'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile havalimanında bir görüşme gerçekleştirdi.
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