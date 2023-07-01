  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi mevkidaşı arasında kritik görüşme!
Siyaset

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi mevkidaşı arasında kritik görüşme!

Yeniakit Publisher
2023-07-01 14:52:00 -
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi mevkidaşı arasında kritik görüşme!

Görüşmede, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına ilişkin olarak yarın Cidde’de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı hazırlıkları ve İslam düşmanlığıyla birlikte mücadele edilmesi ayrıca bölgesel konularda işbirliği hususları ele alındı.

Görüşmede, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına ilişkin olarak yarın Cidde’de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı hazırlıkları ve İslam düşmanlığıyla birlikte mücadele edilmesi ayrıca bölgesel konularda işbirliği hususları ele alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin olarak yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı hazırlıkları ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, İslam düşmanlığıyla birlikte mücadele edilmesi ve bölgesel konularda iş birliği hususları da gündeme gelmiştir" denildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23