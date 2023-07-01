Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi mevkidaşı arasında kritik görüşme!

Görüşmede, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına ilişkin olarak yarın Cidde’de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı hazırlıkları ve İslam düşmanlığıyla birlikte mücadele edilmesi ayrıca bölgesel konularda işbirliği hususları ele alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin olarak yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı hazırlıkları ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, İslam düşmanlığıyla birlikte mücadele edilmesi ve bölgesel konularda iş birliği hususları da gündeme gelmiştir" denildi.