Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ortak basın açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail bir tercih yapmak zorunda. Filistinlilerin varlığını yok saymak, haklarını göz ardı etmek, Filistinlilere baskı ve zulüm uygulamak İsrail’e barış getirmedi ve getirmeyecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ile düzenlediği ortak basın toplantısı düzenlkedi. Bakan Fidan, "İsrail uluslararası hukuku ihlal etmektedir. Bu zulüm karşısında sessiz duramayız. İnsani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaşması için çaba sarf edilmelidir. Biz hiçbir zaman zulme ortak olmadık, olmayacağız. İsrail’den istediğimiz, barış çağrımıza kulak vermesidir"

Fidan, "Türkiye’nin tercihi barıştan yanadır. 7 Ekimden bu yana Türkiye bütün aktörlerle görüştü. Çok sayıda telefon görüşmesi yatık. İsrail bir tercih yapmak zorunda. Filistinlilerin varlığını yok saymak, haklarını göz ardı etmek, Filistinlilere baskı ve zulüm uygulamak İsrail’e barış getirmedi ve getirmeyecek"

"SAĞDUYU TELKİN EDİYORUZ"

Fidan, "İsrail huzur ve güven içinde istiyorsa Filistinlilerin kendi topraklarında, kendi devletlerinde yaşama hakkına saygı duymak zorundalar. İsrail bunu yapmazsa kendisine her defasında daha da büyüyen bir şiddet ortamını ve sarmalın içinde bulacaktır. Biz Türkiye olarak sorunun tüm taraflarına sağduyu telkin ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Fidan’dan Danimarkalı bakanın 'Hamas terör örgütüdür' ifadesine yanıt verdi. Fidan, "Terörle ilgili yorumlarımızda farklılıklar var. Bizim terör örgütü olarak tanıdığımız YPG ve FETÖ'yü başka ülkeler terör örgütü olarak tanımakta. Aynı şekilde biz de Filistin devletinin bir parçası olan devlet sisteminde Siyasal parça olan Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığımızı kendilerine söyledik. Ama bu sivillerin öldürülmesini kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor, en başında kınadığımızı söyledik"

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Bakan Fidan: (Danimarkalı bakanın 'Hamas terör örgütüdür' ifadesine yanıt) Terörle ilgili yorumlarımızda farklılıklar var. Bizim terör örgütü olarak tanıdığımız YPG ve FETÖ'yü başka ülkeler terör örgütü olarak tanımakta. Aynı şekilde biz de Filistin devletinin bir parçası olan devlet sisteminde Siyasal parça olan Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığımızı kendilerine söyledik. Ama bu sivillerin öldürülmesini kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor, en başında kınadığımızı söyledik.

Dışişleri Bakanı Fidan: "Gazze'de tüm insanlık bir rol ayrımında. Burada ya tüm dünyaya yayılacak büyük bir savaş çıkacak ya da büyük bir barış çıkacak"

Dışişleri Bakanı Fidan: "Filistin devletinin bir parçası ve devlet sisteminde siyasal parti olan Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığımızı kendilerine (Rasmussen) söyledik"