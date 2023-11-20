Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dünyaya duyurdu: Sessiz kalmayacağız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada "Hamas'ı yok etmek adına Gazze'nin topyekün hedef alınmasına, okulların camilerin bombalanmasına sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu.
Fidan şu ifadeleri kullandı:
Hamas'ı yok etmek adına Gazze'nin topyekün hedef alınmasına, okulların camilerin bombalanmasına sessiz kalmayacağız.
Şimdiye kadar 11 uçak dolusu insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaşmak üzere Mısır'a göndermiş bulunuyoruz. Sahra hastaneleri, tıbbi ekipman, ilaç ve diğer yardım malzemeleriyle dolu büyük bir gemimiz de Mısır'a ulaşmıştır.