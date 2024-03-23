Dışişleri Bakanı Hakan Fidan anlattı: Murat Kurum neden İBB Başkanı olmalı?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Türkiye Gençlik STK'ları temsilcileri ile buluştu. Bakan Fidan toplantıya katılan gençlere Murat Kurum'un çalışkanlığını övdü ve Kurum'un neden İBB Başkanlığına seçilmesi gerektiğini anlattı.

Murat Kurum'un, 6 Şubat depremleri ve devamındaki yeniden inşa sürecinde kendini kanıtladığını söyleyen Bakan Fidan, İstanbul'u bekleyen deprem tehlikesine dikkat çekerek "Maraş depreminde kendisinin ortaya koyduğu çaba bize şunu gösteriyor; eğer İstanbul depremine biz sahici bir hazırlık yapmak istiyorsak Murat Kurum'un büyükşehir belediye başkanı olması gerekiyor" diye konuştu.

Bakan Fidan, Murat Kurum'a ilişkin "Görevi teslim edeceğiniz insanın stres altında çalışabiliyor olması lazım, konuyu bir yerden alıp ileriye taşıyabiliyor ve bitirebiliyor olması lazım" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:

"Sürekli bir yerde bir şey olmuştur. Sel, deprem, yangın olmuştur. Evler yıkılmıştır. Köyler mahvolmuştur. O sırada Murat Kurum gelir, ne yapılacağının ilk önce projelerini anlatır. Sonra aylar sonra gelir, "Şunu teslim ettik. Bunu teslim ettik" der. Bir bakarım sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü ile açılış için tarih alıyor. Sahneler bunlar hep. Bu hiç değişmez. Eğer İstanbul depremine biz millet olarak sahici bir hazırlık yapmak istiyorsak, devlet olarak refleksimizi önceden var gücümüzle göstermek istiyorsak şuana kadar yaşadığımız bütün felaketlerden ders aldığımızı göstermek istiyorsak, Murat Kurum'un büyükşehir belediye başkanı olması gerekiyor arkadaşlar.

"GÖREVİ TESLİM EDECEĞİNİZ İNSAN STRES ALTINDA ÇALIŞABİLMELİ"

Ben çok uzun yıllar devletin çok hassas konularında, çok stresli faaliyetlerde yöneticilik yaptım. Emaneti ve görevi teslim edeceğiniz insanın stres altında çalışabiliyor olması lazım. Konuya odaklanması lazım. Konuyu bir yerden alıp ileriye taşıyabiliyor olması lazım. Ve konuyu bitiriyor olması lazım. Konuyu anlaması yetmiyor. İfade etmesi, sizin elinizi sıkması yetmiyor. Çok iyi iletişimci olması yetmiyor. O insanın deprem hazırlığı gibi çok önemli bir konuyu halletmesi gerekiyor.

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"DEVLETLERİN HAYATINDA BUNLARI YAPABİLECEK İNSAN AZDIR"

Depremden hemen sonra bölgeye gitmiştik. Orada Murat Kurum ile karşılaştık. Hiç böyle enerjisinden bir şey kaybetmemiş olayın üzerindeydi. Hatta benim bazı fikirlerim vardı yeniden şehirleşme ile ilgili onu bile tartışma imkanımız olmuştu. Bu kadar detay isteyen bir konuyu bir araya getiriyor. Projeleri hazırlıyor daha sonra başlatıyor, bitiriyor ve hayata geçiriyor. Arkadaşlar bunlar çok önemli şeyler. Bunlar her zaman olabilen şeyler değil. Devletlerin hayatında bunları yapabilme kabiliyeti olan insanlar azdır, yöneticiler azdır, emanet taşıyıcılar azdır. Devletler bu türden insanları kolay kolay yetiştirmezler. İstanbul gibi bizim ülkemizin lokomotifi olan, kalbi olan bir şehirdeki depreme yönelik kentsel dönüşümü yapacak birisi varsa o da Murat Kurum'dur. Bunun altını çiziyorum. Bunu bir gelecek projeksiyonu olarak değil, gördüklerimden hareketle söylüyorum.