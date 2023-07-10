Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü
Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO genişlemesi ve Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile NATO genişlemesi ve Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesine ilişkin telefonda görüştü.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fidan, mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, NATO genişlemesi ve Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi ele alındı.
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