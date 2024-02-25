  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siyonist katliam için kabineyi toplayacak

F-16 ile KAAN’ın ilk uçuş testi videosu sosyal medyayı salladı

ABD, Husilere ait gemisavar balistik füzesini vurdu

ABD'de başkanlık seçimi anket haberi: Çok sayıda kişi Trump kazanacak dedi! Daha güçlü anketi!

Türkiye’de Zafer Partisiyle ittifak yap, Avrupa’da aşırı sağdan dert yan! Sessiz olun Özgür Sosyalist Enternasyoneli kekliyor

Türkiye kutlaması Somali'de: savunma anlaşması! Avantaja çevirecek! Somalililer, dost olarak Türkiye'yi görüyor

Yunanistan 'Altın Vize' için yapılan zammı böyle açıklandı! Tahmin: fiyatlar 800 bin euro olacağı ifade ediliyor!

İsrailliler, siyonist Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi

Bosna Hersek'te Türkiye anketi! Sonuç Yunanistan'ı çılgına çevirecek

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Venezuela açıklaması: Hedefimiz 3 milyar dolar
Gündem Dışişleri Bakanı Fidan Meksika’da
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan Meksika’da

Yeniakit Publisher
2024-02-25 09:59:00 -
Dışişleri Bakanı Fidan Meksika’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarda bulunmak üzere Meksika’ya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela’daki resmi ziyaretini tamamlamasının ardından Meksika’ya geçti. Karakas’tan ayrılan Bakan Fidan, TSİ 03.55 sıralarında Meksika’ya vardı.

Fidan, yarın resmi ziyaret çerçevesinde Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Brcena İbarra ile bir araya gelecek.

Bakan Fidan’ın Meksika’daki resmi ziyaretini de tamamlamasının ardından ülkeye dönmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan, Meksika öncesinde, Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmış, ardından da Venezuela’ya resmi ziyarette bulunmuştu.

Bakan Fidan Güney Afrikalı Bakan Pandon ile görüştü!
Bakan Fidan Güney Afrikalı Bakan Pandon ile görüştü!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Fidan Güney Afrikalı Bakan Pandon ile görüştü!

16 bin fidanı toprakla buluşturuyor! Atılan bu adım gönüllere dokunuyor!
16 bin fidanı toprakla buluşturuyor! Atılan bu adım gönüllere dokunuyor!

Ekonomi

16 bin fidanı toprakla buluşturuyor! Atılan bu adım gönüllere dokunuyor!

Maduro hayran kaldı: 'Hakan Fidan ile harika bir toplantı yaptık'
Maduro hayran kaldı: 'Hakan Fidan ile harika bir toplantı yaptık'

Dünya

Maduro hayran kaldı: 'Hakan Fidan ile harika bir toplantı yaptık'

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Venezuela açıklaması: Hedefimiz 3 milyar dolar
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Venezuela açıklaması: Hedefimiz 3 milyar dolar

Ekonomi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Venezuela açıklaması: Hedefimiz 3 milyar dolar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23