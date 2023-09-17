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Siyaset Dışişleri Bakanı Fidan Alman mevkidaşıyla görüştü
Siyaset

Dışişleri Bakanı Fidan Alman mevkidaşıyla görüştü

Yeniakit Publisher
2023-09-17 23:34:00 -
Dışişleri Bakanı Fidan Alman mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temasları çerçevesinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi süreci başta olmak üzere Türkiye’nin AB üyelik süreci, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç’in NATO üyelik süreci ve iklim değişikliği konuları ele alındı.

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