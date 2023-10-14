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Gündem Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile Filistin'i görüştü
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile Filistin'i görüştü

Yeniakit Publisher
2023-10-14 10:57:00 -
Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile Filistin'i görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Filistin'deki durumu görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin davetine geldiği Kahire'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Kahire'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Gazze’ye yönelik insani yardımlar ve Gazze’den tahliye konuları görüşüldü. Ayrıca, Ukrayna’daki ve Karabağ’daki durum ele alındı.

FİDAN'IN MISIR TEMASLARI

Bakan Fidan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmelerde, Türkiye-Mısır ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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