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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:18:18 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, paylaştığı Uluslararası Göçmenler Günü mesajında, "Uluslararası toplumu göçmenlere yönelik nefret söylemleriyle mücadeleye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından Uluslararası Göçmenler Günü sebebiyle bir mesaj paylaştı.

Mesajında, milyonlarca göçmenin Türkiye'de barış ve uyum içinde yaşadığını belirten Çavuşoğlu, dünyadaki tüm göçmenlerin gününü kutlayarak, "Uluslararası toplumu göçmenlere yönelik nefret söylemleriyle mücadeleye çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu'nun paylaşımında ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda göçmenlerle ilgili yaptığı konuşmanın bir bölümünden ve göçmenlere ilişkin görüntülerden oluşan bir video da yer aldı.


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