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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Pakistan'a taziye mesajı
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Pakistan'a taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:28:49 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Pakistan'a taziye mesajı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan’da meydana gelen sel felaketiyle ilgili başsağlığı dileklerini paylaştı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Pakistan’daki sel felaketinde yaşamını yitiren Pakistanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı diliyorum. Kardeş Pakistan’ın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aynı mesajı İngilizce olarak da paylaştı.

Pakistan'ın kuzeydoğusunda muson yağmurlarının tetiklediği sel nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirmiş, 18 kişi yaralanmıştı.

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