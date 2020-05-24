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Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan bayram mesajı:

"Tüm vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, akraba topluluklarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:45:54 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan bayram mesajı:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vatandaşların ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Çavuşoğlu, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun" notuyla Twitter hesabından video paylaştı.

Bayram mesajında Çavuşoğlu, "Tüm vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, akraba topluluklarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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