  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek mesajı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 21:02:21 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek mesajı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin, Azerbaycan Ulusal Marşı ve İstiklal Marşı videosunu paylaşarak "Can Azerbaycan'a canımız feda" mesajını paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan "SeninleyizAzerbaycan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Ulusal Marşı ile İstiklal Marşı'nın söylendiği bir video paylaşarak "Can Azerbaycan'a canımız feda" ifadelerine yer verdi.

Ermenistan ordusu, dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil, saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı