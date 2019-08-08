0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na Japonya devlet nişanı tevdi edildi

Japonya’nın en yüksek devlet nişanı olan "Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu", Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajimo tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na tevdi edildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 20:49
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na Japonya devlet nişanı tevdi edildi

Japonya’nın en yüksek devlet nişanı olan "Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu", Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajimo tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na tevdi edildi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21 Mayıs 2019 tarihinde Japonya İmparatoru Naruhito tarafından Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü "Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu" ile taltif edilmişti. Japonya’nın en yüksek devlet nişanı olan "Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu", Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajimo tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen tören ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na tevdi edildi.


Törende konuşma yapan Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Miyajimo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Japoncaya hakim olduğunu ve Japonya hakkında bilgi sahibi olduğunu belirterek, Japonya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine de büyük bir katkıda bulunduğunu vurguladı. Büyükelçi Miyajimo, Japonya’nın en yüksek devlet nişanını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na takdim etmekten büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu kaydetti. Miyajimo, Çavuşoğlu’na verilen bu nişanın iki ülkenin iş birliğini daha da güçlendirip verimli hale getireceğini, iki ülkenin daha da yakınlaşacağını belirtti ve Türkiye ile Japonya’nın iki devlet tek millet olduğunu söyledi.


Büyükelçi Miyajimo tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na “Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu" tevdi edildi.



“Bu anlamlı ödül Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk bağlarının yeni bir tezahürüdür”


Bakan Çavuşoğlu ise, "Japonya’nın en yüksek devlet nişanı olan Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonun şahsıma layık görülmesinden ülkem ve hükümetim adına gurur duyuyorum” diyerek Japon İmparatoruna Japonca “kalpten şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Çavuşoğlu, “Demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes ve Fatih Rüştü Zorlu’nun 1958’te taltif edildiği bu nişana merhumlardan 61 yıl sonra ilk kez layık görülen Türk hükümeti yetkilisi olmak ayrı bir kıvanç kaynağı. Bu anlamlı ödül Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk bağlarının yeni bir tezahürüdür. Türkler ve Japonlar kadim ve özgün kültürel miraslarını günümüze taşıyabilmiş, geleneksel değerlerinden kopmadan modernleşmeyi bilmiş iki büyük millettir. Asya’nın iki ucunda yaşasak da gönül bağlarımız çok güçlüdür. Zor zamanlarımızda birbirimize destek olmamız bu gönül birlikteliğinin tezahürüdür.


Dünyanın ekonomik merkezi haline gelen dinamik ve yükselen Asya ile mevcut köklü bağlarımızı geleceğe yönelik bir yaklaşımla daha da güçlendirmek üzere Yeniden Asya dediğimiz girişimi Büyükelçiler Konferansında ilan ettik. Bu yeni açılım sayesinde Japonya gibi stratejik ortaklarımız başta olmak üzere bölgedeki ülke ve kuruluşlarla iş birliğimiz güçlenecek, yeni boyutlar kazanacaktır.


Çocukluk yıllarından bu yana kalbimde özel sevgi beslediğim Japonya ile dostluk bağlarımızın güçlendirilmesine önem atfettim. Bu şahsi sevgi ve çabalarla iki ülke ve iki millet arasındaki bağlar yeterince güçlenmez. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin izlediği politikalar ve Japonya’ya verdiğimiz önem neticesinde ilişkilerimiz çok güçlendi” dedi.


Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesine, iki ülke arasındaki dostluğa değerli katkılarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Japonya İmparatoru tarafından bu nişana layık verilmesinin gurur verici olduğunu belirterek tebrik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 20:49
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Babacan'dan 'yeni parti' açıklaması: Kısa zamanda...
    1. Ali Babacan'dan 'yeni parti'..
    2. Suriyeli Öğretmenler İçin Türkçe..
    3. Tanker otoyolda yandı, alevler ağaçlık..
    4. Erbaş, Mekke'de kafile başkanlarıyla..
    5. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    6. Manchester City, Carson ile anlaştı
    7. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme..
    8. "Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir..
    9. Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 3..
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na Japonya..
    11. Sarsıntılara yenik düşen ev adeta..
    12. Partizan-Yeni Malatyaspor
    13. Denizli'deki deprem
    14. Taliban'ın üst düzey yöneticileri..
    15. TFF, 18 kulübe daha Ulusal Kulüp..
    16. Niyazi Koluş'un yeni kitabı ''Aşk,..
    17. Karşıya geçerken kamyonun çarptığı..
    18. Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 3 yaralı
    19. Sessegnon, Tottenham'da
    20. Yemen'de meşru yönetim ile BAE..
    21. Düzce'deki selin izleri siliniyor
    22. Kocaeli Kurban Bayramı namazı saat..
    23. Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan Baykar..
    24. "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram..
    25. Didim’de denizde ve karada 128 göçmen..
    26. İlknur Birsel Büyükakça: Süresiz..
    27. Carroll, Newcastle United'a döndü
    28. İş Bankası'ndan ekonomiye 405,2 milyar..
    29. Ürdün "İsrail'in yeni konut inşa..
    30. AKUT açılımı nedir? AKUT depremde..
    İYİ Parti'de deprem! Vekil makam odasını boşalttı
    İYİ Parti'de deprem! Vekil makam odasını boşalttı
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!