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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'de göreve başlayan yabancı büyükelçilere başarı diledi
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'de göreve başlayan yabancı büyükelçilere başarı diledi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:49:30 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'de göreve başlayan yabancı büyükelçilere başarı diledi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de görevlerine yeni başlayan Bangladeş, Çin, İsveç, Japonya ve Sudan'ın Ankara büyükelçilerine başarı dileğinde bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki görevlerine başlaması dolayısıyla Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ve Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa'ya başarılar diledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Görevlerine yeni başlayan #Bangladeş, #Çin, #İsveç, #Japonya ve #Sudan Büyükelçilerine başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.

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