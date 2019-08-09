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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Samsun’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘11.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:12
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Samsun’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘11. Büyükelçiler Konferansı’na (BKON-Samsun) katılmak üzere Samsun’a geldi.


Milli Mücadele’nin 100. yılı kapsamında Samsun’un ev sahipliğinde düzenlenecek olan ’11. Büyükelçiler Konferansı’na katılmak üzere havayoluyla Samsun-Çarşamba Havalimanına inen Bakan Çavuşoğlu’nu Vali Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun protokolü karşıladı. Çavuşoğlu’na Samsun’a gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindekiler sırasıyla Bandırma Vapuru, Atatürk Anıtı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.


‘11. Büyükelçiler Konferansı’ ise Çavuşoğlu ve konuk büyükelçilerin katılımıyla 13.30-15.00 saatleri arasında yapılacak.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:12
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