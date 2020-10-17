Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın savaş suçları işlemeye ve sivilleri öldürmeye devam ettiğini söyledi.
Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın çocukları ve masum insanları öldürdüğünü belirterek, "Ermenistan savaş suçları işlemeye ve sivilleri öldürmeye devam ediyor. Ermenistan'ın yaptığı bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, "İnsanlıktan nasibini almayanlar insanlığa karşı işledikleri suçlarından sorumlu tutulacak. Biz her zaman Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.