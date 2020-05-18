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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünya bundan sonra farklı bir dünya olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkes kendi kendine de yeterli olmaya çalışacak. Bu mümkün olmayacak o zaman da bölgeselleşme olacak. Küreselleşmede de bölgeselleşmede de anahtar

Yeniakit Publisher
2020-05-18 22:17:09 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünya bundan sonra farklı bir dünya olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkes kendi kendine de yeterli olmaya çalışacak. Bu mümkün olmayacak o zaman da bölgeselleşme olacak. Küreselleşmede de bölgeselleşmede de anahtar
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