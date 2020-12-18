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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Donbas bölgesindeki sorunun Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz"
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Donbas bölgesindeki sorunun Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:28:44 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Donbas bölgesindeki sorunun Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz"
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