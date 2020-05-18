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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugüne kadar yurt dışında yaşayan 535 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek tek ailelerini arıyoruz. Hepsi de sağlık sistemindeki başarıdan, ülkemizin vatandaşına gösterdiği ilgiye kadar devletin ne kadar güçlü ve şefkatli olduğ

Yeniakit Publisher
2020-05-18 22:03:42 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugüne kadar yurt dışında yaşayan 535 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek tek ailelerini arıyoruz. Hepsi de sağlık sistemindeki başarıdan, ülkemizin vatandaşına gösterdiği ilgiye kadar devletin ne kadar güçlü ve şefkatli olduğ
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