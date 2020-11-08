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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasını kutladı:
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasını kutladı:

"Azerbaycan'ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa'nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa'da da dalgalanacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-08 13:13:33 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasını kutladı:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'da kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarmasını tebrik etti.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Azerbaycan'ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa'nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa'da da dalgalanacak. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan!" ifadelerini kullandı.

- Ermenistan işgalinden 28 yıl sonra kurtarılan Şuşa

Şuşa, Ermenistan tarafından 8 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.

1752'de Karabağ hanı Penahali tarafından kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olması hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent.

Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem de taşıyor.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 220 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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